كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الأمازون يحظر المنتجات المقلدة التي تعد بـ “القضاء” على فيروس كورونا

متابعة-سنيار: لن تسمح أمازون بعد الآن للتجار من الجهات الخارجية بالإعلان عن المنتجات التي تدعي علاج أو القضاء على الفيروس التاجي، حسبما ذكرت CNBC.

تواصل المعلومات الخاطئة انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أن نفس الشيء قد حدث في واحدة من منصات التجارة الإلكترونية الأكثر شعبية في العالم.

القوائم تستهدف المستهلكين الخائفين من خلال لغة مضللة، حيث يصف البائعون منظفاتهم وأقنعة الوجه الجراحية والبخاخات بأنها قادرة على “قتل” الفيروس التاجي، وفي بعض القوائم، يذهبون إلى أبعد من الوكالات التي تحظى باحترام كبير مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض.

جميع المنتجات، مع ذلك، ليست أكثر من إمدادات منتظمة تستخدم ضد الجراثيم والأمراض الشائعة، بالإضافة إلى ذلك، قد لا تحارب بعض المنتجات الجراثيم بأي شكل من الأشكال، لذلك إذا اكتشفت منتجا مزيفا يدعي علاج الفيروس التاجي أو علاجه، فتجاهله وفكر في إرسال تقرير إلى Amazon.

على الصعيد العالمي، هناك ما يقرب من 80،000 شخص مصاب بالفيروس التاجي، كما أنه قتل أكثر من 2000 شخص.

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“قد لا يتم تسويق المنتجات التي تدعي التسويق الطبي في الولايات المتحدة بشكل قانوني دون مراجعة مسبقة وموافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA)”، ويتم إبلاغ البائعين في رسالة، تفيد بأن سياسة الأمازون تحظر إدراج أو بيع المنتجات التي يتم تسويقها كأجهزة طبية غير معتمدة أو غير مسجلة.

تمثل المنتجات المقلدة مشكلة في نظام Amazon في مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات، لكن المعدات الطبية المزيفة تعرض صحة الناس للخطر.

اجتمعت العديد من شركات التكنولوجيا مع منظمة الصحة العالمية في منتصف فبراير لمناقشة المعلومات الخاطئة المحيطة بالمرض، وتقوم بعض الجهات بمشاركة معلومات خاطئة على الشبكات الاجتماعية مثل Facebook و Twitter.

وقد ركزت المناقشة على الأفكار واسعة النطاق التي يمكن تنفيذها، وليس من الواضح ما هو التقدم الذي تم إحرازه في الاجتماع وكيف تخطط شركات التكنولوجيا لفعل أكثر من مجرد التحقق من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم على مدار الساعة.