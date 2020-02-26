كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “STRAFFR” مدرب اللياقة البدنية الشخصي الذي سيرافقك طوال الوقت

متابعة-سنيار: صمم أحد عشاق الرياضة، ويدعى “ستيفان فايس” مدربا جديدا للياقة البدنية يمكن أن يرافقك طوال الوقت لمساعدتك في التدريب سواء كنت في الجيم أو في أي مكان آخر.

“Straffr” هي شريط مقاومة ذكي يجعل التمرينات بسيطة وفعالة وشخصية.

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وقال مصمم الشريط: “حياتنا المزدحمة بشكل متزايد تحرمنا من التمرن لأننا لا نجد الوقت لذلك، وتشير الأبحاث إلى أن 21 ٪ فقط من البالغين يستوفون إرشادات النشاط البدني، في حين أن أقل من 5 ٪ يؤدون 30 دقيقة من النشاط البدني في اليوم الواحد، وهذا يؤدي إلى ضعف العضلات والألم،لذلك قمنا بتطوير STRAFFR، لجعل التدريب الشخصي الخاص بك أسهل وأكثر ذكاءا. ”

“STRAFFR” هي منصة تدريب تجعل التمرينات بسيطة وفعالة وشخصية، كما أن التصميم المدمج يعني أن هذه المعدات سهلة الاستخدام والحمل، وهو متاح للدعم على Kickstarter.