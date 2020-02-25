تكنولوجيا: أبل قد تطرح أجهزة ماك مزودة بمعالج ARM في العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تطرح شركة أبل أول حاسب محمول مزود بمعالج ARM بدون معالج إنتل في وقت ما في العام المقبل، وهذا وفقًا للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo. فيقول كو إن جهاز ماك الجديد سيأتي في وقت ما خلال فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا، وسيحتوي على معالج داخلي لم تطوره شركة إنتل.

جدير بالذكر أن كو توقع شيء مشابه لذلك في عام 2018 بعد فترة وجيزة من مجموعة من التقارير الإخبارية المنشورة منذ ما يقرب من عامين، حيث أوضحت شركة أبل أنها ستتخلى عن معالجات إنتل لتركز على معالجاتها المصممة حسب الطلب على أساس بنية ARM.

ومع ذلك، لم تؤكد شركة أبل أبدًا عن خططها للتخلي عن معالجات إنتل لأجهزة ماك، ولكن منشورات الوظائف والتعاقدات الرئيسية خلال السنوات الماضية ألمحت بقوة إلى نواياها في إنشاء شرائح خاصة بها لحواسبها، مثلما فعلت مع آيفون.

تعتبر شرائح ARM هي الأساس لكل من أجهزة Apple Watch و iPad و iPhone، وكانت الشركة تعمل بقوة في قسم تصميم ARM لترسيخ خططها لإنشاء مكونات داخلية أكثر.

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