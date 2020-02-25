تكنولوجيا: آيفون 12 قد يدعم معيار Wi-Fi قصير المدى وAirTags ستُشحن لاسلكيًا مثل Apple Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمصادر Macotakara، قد تدعم مجموعة آيفون 12 معيار Wi-Fi جديد وهو 802.11ay، والذي يعد حاليًا في مرحلة الاختبار ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية العام. يستخدم 802.11ay طيف 60 جيجاهرتز (منفصل عن نطاقي 5 جيجاهرتز و 2.4 جيجاهرتز المُستخدمين في جهاز التوجيه اللاسلكي القياسي في المنزل) وهذا من أجل تقديم نقل البيانات من الجهاز إلى نطاق واسع النطاق.

وستكون هذه تقنية مثالية تستخدمها أبل لتحسين سرعة عمليات نقل وظيفة AirDrop على سبيل المثال. وتصف مصادر Macotakara دعم 802.11ay بأنه “قصير المدى للغاية”، وهذا يجعل الأمر يبدو كما لو كان يشبه اتصال بلوتوث، ولكن مع سرعات نقل البيانات بشكل أسرع بكثير.

ذكرت Macotakara أيضًا أنه سيتم إصدار AirTags في الخريف، وتشير التقرير إلى أنه سيتم إعادة شحنها لاسلكيًا، باستخدام شاحن حثي مماثل لشاحن Apple Watch المغناطيسي. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيستخدم شاحن Watch نفسه أم سيستخدم تقنية Qi القياسية.

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