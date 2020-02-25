تكنولوجيا: لينوفو تضيف خيار لمعالج AMD Ryzen 4000 Pro لمجموعة ThinkPad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما لاحظنا في وقت سابق من هذا العام في مؤتمر CES 2020، يبدو أن الشركات المصنعة للحواسب المحمولة حريصة على إضافة معالجات AMD إلى الحواسب المخصصة للألعاب الخاصة بها.

والآن، تعمل شركة لينوفو الآن على تضمين خيارات AMD في معظم أجهزة الحواسب المحمولة من ThinkPad، إذ تضيف الشركة معالجات Ryzen Pro 4000 إلى طرازي X13 و T14s و T14 و L14 و L15 الأقل سعرًا.

ومع ذلك، لا يزال خيار إنتل موجود، حيث يتوفر الجيل العاشر من معالجات vPro مع جميع الطرازات الجديدة بـ i3 أو i5 أو i7، بما في ذلك جهاز ThinkPad X13 Yoga المتحول. ولكن ستتوفر خيارات إنتل عند الإطلاق في الربع الثاني، في حين أن تكوينات Ryzen Pro ستأتي في وقت لاحق.

تحاول لينوفو أيضًا تجديد مجموعة ThinkPad، إذ يبدو أنها ستواصل تركيزها على التوازن بين الاتصال وعمر البطارية وقابلية الحمل، وتقول الشركة إن هذه المجموعة هي الأكثر نجاحًا.

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وحسبما ذكرت لينوفو، ستتوفر جميع أجهزة ThinkPad الجديدة في الربع الثاني من هذا العام، بأسعار تبدأ من 700 دولار للـ L14 و L15 و L13، وأسعار تبدأ من 849 دولار لـ X13 و T14. أما عن X13 Yoga، فستأتي بسعر يبدأ من 1099 دولار.

وبالتأكيد، إذا كنت ترغب في المزيد من الذاكرة العشوائية أو السعة التخزينية، أو معالج أفضل من الأساس، فسيكون هناك اختلاف في الأسعار.

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