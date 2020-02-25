تكنولوجيا: راوتر Huawei AX3/Pro سيدعم نظام Hongmeng وتقنية +Wi-Fi 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستدعم مجموعة P40 من هواوي تقنية +Wi-Fi 6 التي طورتها الشركة، وعلاوةً على ذلك، ستطلق هواوي جهاز راوتر جديد يدعم أيضًا تقنية +Wi-Fi 6. وهذا ليس راوتر 5G CPE Pro 2، ولكنه مجموعة Huawei AX3 والتي تضم كل من AX3 و AX3 Pro.

ووفقًا للتكهنات الأخيرة، سيأتي راوتر Huawei AX3 أيضًا مع نظام HongMeng، وسيدعم الإصدارين سرعة 3000 ميجابت في الثانية بالإضافة إلى نطاق ترددي كبير 160 ميجا هرتز. وتبلغ سرعة التنزيل الفعلية أكثر من 1 جيجابت في الثانية، وهي متوافقة مع 160 ميغاهيرتز من Wi-Fi 5.

ووفقًا للشركة، فإن نظام HongMeng أكثر أمانًا واستقرارًا بعد عامين من الاختبار، إذ يتوقع المحللون أن AX3/AX3 Pro أكثر توجهًا نحو المستهلك، في حين تستهدف أجهزة توجيه Huawei 5G CPE Pro 2 سوق الشركات.

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كما يمكن تقسيم معيار السلسلة 802.11 الصادر عن IEEE إلى 6 أجيال حتى الآن، ولقد تم تسمية أحدث إصدار 802.11ax باسم Wi-Fi 6، ويمكن أن يصل الحد الأقصى للإنتاجية إلى 9.6 جيجابت في الثانية.

فيما يتعلق بالسرعة، يعتبر Wi-Fi 6 أسرع بـ 2.7 مرة من Wi-Fi 5 (802.11ac، الصادر في 2012) وأسرع 16 مرة من Wi-Fi 4 (802.11n، الصادر في 2009).

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