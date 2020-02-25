هواتف وأجهزة Honor القابلة للإرتداء تحقق أداءً مميزًا في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية

فاطمة أيت طالب - دبي - حصدت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei نتائج جيدة في العام 2019، فقد شهدت شحنات هواتفها الذكية إلى الخارج نموًا بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي، وأصبحت الآن من العلامات التجارية الخمسة الأفضل في العديد من البلدان. كان أداء الشركة في سوق الأجهزة القابلة للإرتداء جيدًا للغاية، ونفس الأمر ينطبق على متجر HiHonor.com على شبكة الإنترنت.

تُعد روسيا قصة نجاح كبيرة، حيث حصلت هواتف Honor على المركز الثاني من حيث الشحنات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019. أجهزة Honor القابلة للإرتداء هي الأولى في روسيا.

أثبتت أوروبا الغربية أيضًا تقبلها لأجهزة Honor، فالهواتف والأجهزة القابلة للارتداء التابعة للشركة تُعتبر من الخمسة الأفضل في ألمانيا وفرنسا. وبالحديث عن فرنسا، فقد أطلق متجر HiHonor على الإنترنت فرعًا محليا هناك منذ عشرة أيام فقط، وستليها المزيد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أوروبا الشرقية، في الأشهر القليلة القادمة.

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لقد كان أداء الأجهزة الذكية القابلة للارتداء رائعًا في الهند أيضًا. سلسلة إسوارات اللياقة البدنية Honor Band 5 كانت هي الأكثر مبيعًا على متجر Amazon.in في فئة الهواتف والملحقات. كانت الساعة الذكية Honor WatchMagic 2 هي الأكثر مبيعًا في فئة الملحقات الرياضية. وفيما يخص المملكة العربية السعودية، فقد إحتلت شركة Honor المرتبة الرابعة في قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في البلاد.