الإعلان رسميًا عن الهاتف LG Q51 مع شاشة +HD بحجم 6.5 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتصحيح مكانتها في سوق الهواتف الذكية، قامت شركة LG اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث والذي يحمل إسم LG Q51. كما يوحي إسمه، هذا الهاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة، ولكنه يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف LG K50s الذي أعلنت عنه شركة LG في وقت سابق، وسيظل حصريًا لشركة الإتصالات الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية.

نظرًا إلى أن الهاتف LG Q51 الجديد يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف LG K50s، فهذا يعني أنه يأتي بدوره مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل في القطع الصغير الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف LG Q51 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، كما أنه يحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G مما يعني أن هذا الهاتف قادر كذلك على تحمل عدد من السقطات قبل أن يتعرض إلى أي ضرر.

سيتم عرض الهاتف LG Q51 للبيع باللون الفضي والأبيض في كوريا الجنوبية مقابل 317 آلف وون كوري، وهو ما يُعادل 260 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.