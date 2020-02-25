الإعلان رسميًا عن سماعات Honor Magic Earbuds، وتدعم ميزة إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات

فاطمة أيت طالب - دبي - إنضمت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei إلى مصاف الشركات التي دخلت إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية اليوم عندما قامت بالكشف عن سماعات Honor Magic Earbuds الجديدة. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن هذه ليست نسخة Honor من سماعات Huawei Freebuds، وإنما منتج مختلف تمامًا.

سماعات Honor Magic Earbuds الجديدة تضم مكبرات للصوت بقطر 10mm، وتعمل بتقنية البلوتوث 5.0 كما أنها تدعم A2DP 1.3 و HFP 1.6 و AVRCP 1.5. تضم أيضًا بطارية بسعة 37mAh في كل سماعة وتزن 5.4 جرام فقط، في حين أن علبة الشحن تزن 51 جرامًا وتضم بطارية بسعة 410mAh.

ووفقا لشركة Honor، فيجب أن يكون هذا كافيًا لتوفير ثلاث ساعات ونصف من تشغيل الموسيقى دون توقف بينما ترفع العلبة وقت الإستماع إلى 13 ساعة. وعلى ذكر ذلك، فعلبة الشحن تستغرق حوالي 1.5 ساعة لتُشحن عبر موصل USB Type-C.

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تحتوي كل سماعة أذن على ثلاث ميكروفونات، والتي تتيح إلغاء الضوضاء أثناء المكالمة، مما يعني أنها تقوم بتصفية صوتك عندما تتحدث إلى شخص ما، ولا يوجد إلغاء للضوضاء عندما تستمع إلى الموسيقى.

تحتوي سماعات Magic Earbuds أيضًا على عدد من الميزات الذكية مثل الإقتران السريع والفوري مع الأجهزة التي تعمل بروم EMUI 10. هذا يعني أنها تعمل أو تتوقف تلقائيًا عند خلعها أو وضعها، ولكن هذه الميزة مدعومة أيضًا فقط عن إقرانها مع أجهزة EMUI 10. تعمل عناصر التحكم الحساسة للمس على التشغيل والإيقاف المؤقت والإنتقال إلى الأغنية التالية أو السابقة، مع جميع الهواتف الذكية.

سماعات Honor Magic Earbuds الجديدة ستكون متاحة باللون الأبيض والأزرق في شهر أبريل المقبل مقابل 129 يورو.