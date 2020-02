HMD Global Oy ستواصل إستخدام عدسات Zeiss في هواتفها الذكية، على الرغم من شراكة Sony الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Sony النقاب يوم أمس عن الهاتف Sony Xperia 1 II، والذي يضم عدسات Carl Zeiss. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة Sony عدسات Carl Zeiss في هواتفها الذكية، فهي كانت سابقًا تستخدم عدسات G Lens، على الرغم من أنها قامت بتطوير عدسات من أجل كاميراتها الخالية من المرايا بالتعاون مع شركة Zeiss منذ فترة طويلة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لشركة HMD Global Oy، والتي ورثت هواتف Nokia الخاصة بها شراكة Zeiss؟ حسنًا، ليس كثيرًا. نشر كبير المسؤولين عن المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas تغريدة على شبكة تويتر يرحب فيها بشركة Sony في الحظيرة.

لم تعد HMD Global Oy هي الشريكة الحصرية لشركة Carl Zeiss، على الرغم من أن ذلك لن يؤثر عليها كثيرًا حتى لو تم الإعلان عن هذه الشراكة بإعتبارها حصرية في العام 2017. ستواصل شركة HMD Global Oy التعامل مع Carl Zeiss لإنتاج تقنية كاميرا جديدة من أجل هواتف Nokia المستقبلية.

Our Zeiss partnership provides great value to Nokia phones. Great to see Sony with rich heritage in imaging joining the Zeiss family! We will continue to develop exclusive experiences together with Zeiss for your Nokia phone.