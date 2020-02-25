بعد الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء.. وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، طقسا مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية والعربية، وجنوب ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، أما بالنسبة لشمال وجنوب الصعيد، فالطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وشهدت البلاد، اليومين الماضيين، سقوط أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، صاحبها انخفاضا في درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد في بيان، من الضباب صباح الأربعاء، وقالت: "تنزل الشبورة المائية صباحا وتكون كثيفة تصل لحد الضباب، على مناطق متفرقة مع رياح خفيفة معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء:

القاهرة الكبرى فالعظمى هي 21 والصغرى 9

الوجة البحري 21، والصغرى 9

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 والصغرى 10

السواحل الشمالية الغربية 21، والصغرى 10

شمال الصعيد العظمى 22 والصغرى 8

جنوب الصعيد العظمى 23، والصغرى 22

جنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 15

الأرصاد تعلن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

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وفي سياق متصل، كشفت هيئة الأرصاد، عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشهدها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، إن حالة عدم الاستقرار الجوية ستنتهي مساء الثلاثاء.

وأكد عطا أن استقرار الأحوال الجوية سيبدأ من يوم الأربعاء على كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة الثلاثاء في المدارس والجامعات هو "قرار حكيم"، موضحًا أنه ما زال هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري، ولكن بدرجة أقل من الإثنين.

وأشار عطا إلى أن البلاد قد تتعرض لموجة جديدة من حالة عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن البلاد لازالت في فصل الشتاء وأن هناك نشاطاً ملحوظاً للرياح على مختلف أنحاء الجمهورية.

موجة سيئة

وكانت الهيئة العمة للأرصاد، قد حذرت من طقس غير مستقر من الأحد، وحتى الثلاثاء، وسط توقعات باضطراب الأحوال الجوية على البلاد، وفرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء من متوسطة لغزيرة وتمتد للقاهرة الكبرى يصاحبها انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يصل لأكثر من 4 درجات.

وقالت الأرصاد في بيان، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت أن ذروة الأمطار تكون يوم الإثنين، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء، قد تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وتستمر ذورة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحري، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 ـ 5 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت الهيئة، إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى، توقعت الهيئة، أنه اعتبارا من الأحد، تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا يوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بقييم تتراوح من 4 ـ 5 درجات مئوية.

ومن المتوقع يوم الثلاثاء المقبل، أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وناشدت الهيئة، كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوبة، ويمكن الاتصال بالهيئة على مدار 24 ساعة عبر الهواتف التالية: 24646721 – 24647619.