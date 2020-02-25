شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. علماء يسجلون صوت البطريق تحت الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن باحثون من تسجيل أصوات طائر البطريق تحت الماء لأول مرة، بعد أن كان الاعتقاد السائد سابقًا أن الأصوات الصادرة عن هذه الطيور تقتصر على الأوقات التى تتواجد فيها فوق اليابسة فقط، ويعود الفضل فى هذا الاكتشاف إلى فريق الباحثة أندريا ثيبولت من جامعة نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا، والذى قام بتركيب كاميرات مزودة بميكروفونات حساسة على ثلاثة بطاريق.

ووفق الدراسة التى نشرت نتائجها فى مجلة "علوم الحيوان"، فقد تم تسجيل 203 مقاطع صوتية للبطاريق تحت الماء فى غضون شهر واحد، وتشبه الأصوات المسجلة الصيحات السريعة القصيرة، وقد سجلت جميعها عندما كانت البطاريق تغوص فى الأعماق بحثًا عن الطعام، حسبما ذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأشار الباحثون إلى أن إصدار الأصوات تحت الماء عند البحث على الطعام يدل على أنه سلوك مرتبط بالصيد عند البطاريق، وليس أسلوبًا للتواصل كما تفعل هذه الطيور على اليابسة، وقد يكون استراتيجية لإخافة الطرائد.

واعتبرت عالمة الأحياء فى الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا هانا كريسيل، والتى لم تشارك فى الدراسة، أن النتائج قد تساعد كثيرًا فى معرفة المزيد من المعلومات عن الأساليب التى تلجأ إليها الحيوانات للصيد باستغلال ميزة الصوت، والذى كان يعرف سابقا بأهميته بالنسبة للطيور البحرية فى عمليات التواصل والتزاوج.

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ويأتى هذا الاكتشاف بعد أن حذر حذر العلماء من أن أكثر من نصف طيور البطريق في العالم سوف تموت خلال الثمانين عامًا المقبلة بسبب ذوبان الجليد، حيث وضح المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية أن أكثر من نصف الطيور 30000 على الأقل، سوف تموت فى ظل المعدلات الحالية لارتفاع درجات الحرارة، لأن الجليد البحرى الذى يحتاجون إلى تكاثره معرض لخطر الذوبان بسبب ارتفاع درجات الحرارة.