واتساب تبدأ اختبار الوضع الداكن على سطح المكتب

أفاد موقع XDA-Developer بأن خدمة التراسل الفوري واتساب بدأت العمل على اختبار الوضع الداكن على نسخة الويب من تطبيقها، وذلك بعد أسابيع من إطلاقها لتطبيقها على الأجهزة المحمولة.

وكان الحديث عن دعم الوضع الداكن في تطبيق واتساب – الذي يستخدمه أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشيط شهريًا – قبل نحو عام، مع نشر العديد من لقطات الشاشة من حين إلى آخر من قِبل راصد المزايا في النسخ التجريبية من التطبيق. وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حصل تطبيق واتساب على نظام أندرويد على دعم الوضع الداكن، وبدأ المستخدمون ينتظرون توفره في نسخة سطح المكتب.

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واليوم نشر موقع XDA-Developer لقطات شاشة تكشف عن أن واتساب قد بدأ فعلًا في اختبار الوضع الداكن على نسخة سطح المكتب. وقد وجد الموقع دلائل تؤكد العمل على الميزة في الإصدار 0.4.930 من نسخة سطح المكتب من الخدمة.

ومن لقطة الشاشة التي نشرها الموقع، يظهر أن الوضع الداكن على سطح المكتب مماثل لنظيره على تطبيق واتساب على أندرويد. وبالنظر إلى أن الميزة لا تزال تُختبر، فقد يجري واتساب بضع التغييرات عليها قبل إطلاقها لعموم المستخدمين مستقبلًا.

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ومع أن موقع XDA-Developer نشر لقطة واحدة للوضع الداكن على سطح المكتب، إلا أن موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في خدمة واتساب خاصةً – قد نشر العديد من لقطات الشاشة التي تكشف عن المزيد من تفاصيل الميزة.