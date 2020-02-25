Xiaomi تؤكد وصول الهاتف Redmi K30 Pro في شهر مارس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G في شهر ديسمبر من العام الماضي. أما وقد قلنا ذلك، فقد أكدت لنا العلامة التجارية الصينية اليوم من خلال حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Redmi K30 Pro سيصل في شهر مارس المقبل، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

تكشف لنا الصورة التشويقية المُصاحبة أن الهاتف Redmi K30 Pro سيتخلص من ثقب الكاميرا الأمامية المزدوجة في الشاشة، وهذا ما يُلمح إلى أنه سيتبنى تصميم الكاميرا الأمامية المنبثقة، تمامًا مثل الهاتف Redmi K20 Pro. للآسف، لم يتم حتى الآن تأكيد المواصفات التقنية للهاتف، ولكننا نتوقع قدومه مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع المودم Snapdragon X55 ليدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى الشهر المقبل للحصول على المزيد من التفاصيل حول الهاتف Redmi K30 Pro، بما في ذلك سعره ومواصفاته التقنية الرئيسية، وما هي الأسواق التي ستحصل عليه في البداية.