هواتف iPhone 12 القادمة ستصل مع معيار WiFi جديد قصير المدى، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن هناك متسعًا من الوقت قبل أن نرى الجيل المقبل من هواتف iPhone، إلا أن قطار الإشاعات بدأ بالفعل في زيادة السرعة. يأتي أحدث تقرير من مُدونة Macotakara اليابانية، ويدعي أن الهاتف الرائد المقبل لشركة آبل سيأتي مع معيار Wi-Fi جديد قصير المدى.

يستخدم معيار WiFi 802.11ay الجديد والذي لا يزال قيد التطوير، الطيف 60GHz لنقل البيانات عبر الترددات العالية. يوصف المعيار الجديد بأنه يشبه البلوتوث ولكن مع سرعات نقل بيانات أسرع بشكل ملحوظ. إحدى حالات الاستخدام المحتملة لهذا الأمر هي تسريع عمليات نقل البيانات عبر AirDrop بين طرازات iPhone 12 المتوافقة. لا تزال هذه الشائعات أولية، لذلك لن نأخذها على محمل الجد.

تقول التقارير أيضًا أننا سنرى شركة آبل تكشف عن ملحق التعقب Apple AirTags جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف iPhone 12 Series القادمة. يدعي التقرير الجديد أن هذا الملحق سيأتي مع ميزة الشحن اللاسلكي وسيكون متوافقًا أيضًا مع سلسلة هواتف iPhone 11 Series.

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ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا، فشركة آبل تتوقع شحن 100 مليون وحدة من هواتف iPhone 12 في العام 2020. من المحتمل أن يتم إطلاق iPhone 12 بثلاث أحجام مُختلفة، ومن المرجح أن تحصل طرازات Pro على شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz جنبًا إلى جنب مع كاميرات جديدة ثلاثية الأبعاد وما يصل إلى 6GB من الذاكرة العشوائية.

من المتوقع أن تعود شركة آبل إلى تصميم iPhone 4 في سلسلة هواتف iPhone 12 Series، فهي على الأرجح ستستخدم إطار معدني مسطح. ويُقال كذلك أن طرازات Pro ستعمل على كل من شبكات mmWave 5G و Sub-6GHz 5G. وبالنسبة للهاتف iPhone 12، فهو سيحتفظ بإثنتين من الكاميرات في الخلف، وسيضم ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وسيدعم فقط شبكات Sub-6GHz 5G.