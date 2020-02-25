Oppo تكشف رسميًا عن موعد وصول سلسلة هواتف Oppo Find X2 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - كنا نعلم بالفعل أن شركة Oppo تُخطط لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Find X2 في اليوم السادس من شهر مارس المقبل، ولكن تم تأكيد ذلك الآن بشكل رسمي من قبل الشركة. تم نشر منشور على الحساب الرسمي لشركة Oppo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تؤكد فيها أننا سنرى نسختين على الأقل من الهاتف Oppo Find X2 Pro.
بالإضافة إلى ذلك، شوق نائب رئيس الشركة، السيد Brian Shen لقدوم جميع إصدارات Oppo Find X2 بشاشات تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz. في السابق، كشفت لنا شركة Oppo كذلك أن سلسلة هواتف Oppo Find X2 ستضم شاشات منحنية الطرفين ولكنها ستواصل الإحتفاظ بأزرار الصوت الفعلية.
ستأتي سلسلة هواتف Oppo Find X2 Series مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية، كما أنها ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والشحن اللاسلكي بقوة 30W. وفيما يخص الكاميرات، فسوف يضم الهاتف Oppo Find X2 ثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل والكاميرا المقربة بدقة 13 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ثالثة ستضم عدسة تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة.
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