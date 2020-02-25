حواسيب Huawei MateBook X Pro و Huawei MateBook D Series تحصل على ترقية

فاطمة أيت طالب - دبي - في حدث خاص، قامت شركة Huawei بالإعلان عن طراز جديد من الحاسوب المحمول Huawei MateBook X Pro، وأكدت بشكل رسمي أيضًا أن سلسلة هواتف Huawei MateBook D Series ستأتي إلى الأسواق الغربية. تشكيلة Huawei MateBook D Series ليست جديدة، فقد تم إطلاقها في الصين بالفعل.

النسخة الجديدة من MateBook X Pro حصلت على معالج أسرع وعلى لون جديد وهو الأخضر لينضاف إلى اللونين الحاليين، وهما الرمادي والفضي. وبخلاف ذلك، حافظ الحاسوب المحمول على نفس التصميم الخارجي.

ومع ذلك، في الداخل، لدينا معالجات Intel الجديدة، فمن الممكن الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع المعالج Intel Core i7-10510U أو Intel Core i5-10510U. وبالنسبة لبقية المواصفات، فهي تشمل شاشة بحجم 13.9 إنش وبدقة 3000×2000 بكسل، وبطاقة الرسوميات Nvidia GeForce MX250 مع 2GB من الذاكرة العشوائية GDDR5 VRAM، فضلا عن بطارية بقوة 57.4Wh.

قالت شركة Huawei أن الحاسوب المحمول Huawei MateBook X Pro الجديد سيكون متوفرًا إبتداء من شهر أبريل المقبل في أوروبا وآسيا وروسيا واليابان والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بسعر يبدأ من 1499 يورو.

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أما بخصوص الحاسوبين Huawei MateBook D 14 و Huawei MateBook D 15، فهما كما يوحي إسمهما يأتيان مع شاشات بأحجام 14 و 15.6 إنش على التوالي، ولكن هذه الشاشات تمتاز بدقة أقل مقارنة مع النسخة الجديدة من Huawei MateBook X Pro، فهي تبلغ 1920×1080 بكسل فقط. وبغض النظر عن الشاشات، فهذين الحاسوبين يمتازان بوزن يبلغ 1.38 كيلوجرام للحاسوب Huawei MateBook D 14 وبوزن 1.62 كيلوجرام للحاسوب Huawei MateBook D 15.

هذين الحاسوبين يأتيان كذلك مع المعالج Intel Core i5-10210U أو Intel Core i7-10510U. وعلاوة على ذلك، فشركة Huawei توفر أيضًا للمستهلكين خيار الحصول على هذين الحاسوبين مع المعالج AMD Ryzen 5 3500U، وخيار الحصول على Nvidia GeForce MX250 أو AMD Radeon Vega 8 على مستوى الرسوميات.

إلى جانب ذلك، يمكنك أيضًا الحصول على هذين الحاسوبين مع ما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية SSD على الرغم من أنه يمكن للحاسوب Huawei MateBook D 15 إحتضان ذاكرة HDD إضافية.

الحاسوب Huawei MateBook D 15 يضم بطارية أصغر بقوة 42Wh، في حين تم تزويد الحاسوب Huawei MateBook D 14 ببطارية أكبر تمتاز بقوة 56Wh. هذا على الأرجح بسبب توفير المساحة لذاكرة HDD الإضافية.

وفيما يخص الأسعار، فقد ذكرت شركة Huawei أن الحاسوب Huawei MateBook D 14 سيُكلف إبتداءً من 699 يورو للنسخة المزودة بمعالج Ryzen وإبتداء من 949 يورو للنسخة المزودة بمعالج Intel. أما بالنسبة للحاسوب Huawei MateBook D 15، فهو سيكلف إبتداء من 649 يورو للنسخة المزودة بمعالج AMD وإبتداءً من 949 يورو للنسخة المزودة بمعالج Intel.