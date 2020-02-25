تكنولوجيا: هواوي تنافس ابل وسامسونج بإصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية MatePad Pro 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني خلال الفترة القادمة لمنافسة إصدارات ابل وسامسونج من الأجهزة اللوحية مع إصدارها الجديد MatePad Pro 5G.

انطلق جهاز هواوي اللوحي الجديد MatePad Pro 5G مؤخراً بميزة دعم شبكات 5G، مع تصميم يحاكي iPad Pro من ابل، وأيضاً مواصفات جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S6 5G.

يتميز جهاز هواوي اللوحي MatePad Pro 5G برقاقة معالج Kirin 990 5G، كما يضم شاشة بحجم 10.8 إنش، والتي تشغل 90% من إطار الجهاز اللوحي، كما يضم إطارات نحيفة بسماكة 4.9مم، أي أقل من حجم الإطارات في جهار ابل اللوحي iPad Pro اللوحي الذي يضم إطارات بسماكة 8.3مم، وأيضاً أقل من إطارات Galaxy Tab S6 الذي يتميز بسماكة 8.5مم.

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كما يتميز جهاز MatePad Pro 5G بشاشة WQXGA بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، وهي نفس مواصفات دقة العرض لجهاز iPad Pro 11 اللوحي.

بينما تتميز حافظة الجهاز اللوحي بعدد 22 من الهوائيات، مع حواف منحنية، كما يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي، وأيضاً تقنية الشحن العكسي، كما تقدم هواوي قلم M يدعم الشحن اللاسلكي، مع حافظة لوحة مفاتيح Smart Magnetic.

وينطلق جهاز Mate Pad Pro بواجهة EMUI 10 التي تركز على نظام تشغيل Android 10، لكن في غياب من خدمات جوجل، حيث يضم الجهاز اللوحي خدمات وتطبيقات هواوي البديلة، ومن المقرر أن يتوفر بألوان الأخضر، والرمادي إلى جانب اللون الأبيض.

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