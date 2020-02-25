Huawei تكشف النقاب عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميَا عن الجهاز اللوحي Huawei MediaPad Pro في أواخر شهر نوفمبر الماضي، واليوم قامت الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة 5G من هذا الجهاز اللوحي. تستخدم هذه النسخة المعالج HiSilicon Kirin 990 5G بالإضافة إلى سرعة الشحن اللاسلكي.

تم تصنيع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G بإستخدام تكنولوجيا 7nm+ EUV. هذا يسمح للمعالج بتشغيل ستة أنوية من أنويته الثمانية بتردد أعلى، بينما تم تعزيز وحدة المعالجة العصبية المسؤولة عن الذكاء الإصطناعي. والأهم من كل ذلك هو أن هذا المعالج الجديد سيضم مودم 5G مُتكامل. هذا يجعل الجهاز يعدك بسرعات تحميل أعلى بنحو عشرة أضعاف مقارنة مع شبكات الجيل الرابع 4G، وبكمون منخفض، مما يجعله مثاليًا للألعاب التي تستند على السحابة.

جهاز Huawei MediaPad Pro 5G الجديد يأتي كذلك مع بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسكلي السريع بقوة 27W مع العلم بأن هذا الجهاز اللوحي يدعم كذلك الشحن اللاسلكي العكسي. هذا الجهاز اللوحي يضم كذلك شاشة بحجم 10.8 إنش وبدقة 2560×1600 بكسل تدعم التدرج اللوني DCI-P3.

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جهاز Huawei MediaPad Pro 5G يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10 التابعة للشركة، وقد قامت Huawei بتطوير وتصميم نظام التشغيل في هذا الجهاز اللوحي لمنح أفضل تجربة تعدد المهام للمستخدمين المحتملين.

لتعزيز الإنتاجية، قامت شركة Huawei بإطلاق ملحقين مع هذا الجهاز اللوحي، الأول عبارة عن لوحة مفاتيح قابلة للفصل، والثاني عبارة عن قلم إلكتروني يدعم 4000 من مستويات الضغط. وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد هذا الجهاز اللوحي كذلك بأربع ميكروفونات بعيدة المدى من أجل المحادثات الصوتية ومحادثات الفيديو، وهناك ميكروفون إضافي بجانب كاميرا 13 ميغابكسل في الخلف لإلغاء الضوضاء. وفي الأمام، هناك كاميرا بدقة 8 ميغابكسل لإلتقاط الصور، وبالضبط في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة.

ستقوم شركة Huawei ببيع نسخة WiFi فقط ونسخة LTE من الجهاز اللوحي Huawei MediaPad Pro في أوروبا إبتداءً من شهر أبريل المقبل بالأسعار الموجودة أدناه. وفي حالة إذا كنت مهتمًا بالحصول على الملحقات أيضًا، فلوحة المفاتيح Huawei Smart Keyboard ستُكلفك 130 يورو، بينما سيُكلفك القلم الإلكتروني Huawei M-Pencil نحو 100 يورو.