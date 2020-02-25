Huawei تُحدد رسميًا موعد الإعلان عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series المُنتظرة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد علمنا بالفعل أن سلسلة هواتف Huawei P40 Series ستصل في شهر مارس المقبل، ولكن لدينا الآن تاريخ أكثر تحديدًا نتطلع إليه. خلال حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Huawei Mate Xs القابل للطي يوم أمس، أكد الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu أن سلسلة هواتف Huawei P40 Series سيُكشف عنها رسميًا في اليوم 26 من شهر مارس المقبل بالعاصمة الفرنسية، باريس.

لقد رأينا بالفعل الكثير من التسريبات والشائعات التي تُحيط بالهواتف الرائدة القادمة من Huawei، لذا لدينا بعض المعلومات للعمل بها. وبغض النظر عن الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro، فمن المتوقع أن تقوم شركة Huawei كذلك بالكشف عن هاتف رائد أخر يُدعى Huawei P40 Premium سيضم خمس كاميرات في الخلف، بينما سيضم الهاتف Huawei P40 Pro أربع كاميرات في الخلف.

ووفقا للشائعات السابقة، يَعِد الهاتف Huawei P40 Premium بتوفير تقريب بصري يصل إلى ×10، والهاتف Huawei P40 Pro بتقريب بصري يصل إلى ×5، بينما يعد الهاتف Huawei P40 العادي بتقريب بصري يبلغ ×3. من خلال إستخدام مستشعر جديد، من المتوقع أن تقوم Huawei برفع دقة الكاميرا الأساسية إلى 52 ميغابكسل وإستخدام تكنولوجيا دمج البكسلات Quad Quad Bayer.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد في الأونة الأخيرة كذلك أن سلسلة هواتف Huawei P40 Series الجديدة القادمة من Huawei سيستخدم معيار معيار +WiFi 6 الجديد على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي حد سيكون +WiFi 6 أفضل من WiFi 6، وهو المعيار الذي نجده حاليًا في التشكيلتين Galaxy Note 10 Series و Galaxy S20 Series من سامسونج.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة Huawei أن الهواتف الذكية المزودة بتكنولوجيا +6 WiFi يمكنها بلوغ سرعة نظرية قدرها 1200 ميجابت في الثانية، ولكن في الواقع، وصلت فقط إلى 900 ميغابت في الثانية. هذا أبطأ مما يحققه الهاتف Huawei Mate 20 الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في العام 2018.

سيتعين علينا الإنتظار حتى اليوم 26 من شهر مارس المقبل لمعرفة ما إذا كان التقرير صحيحًا، وإذا كان الأمر كذلك، فسوف نحصل على المزيد من التفاصيل حول المعيار +WiFi 6 الجديد آنذاك.