شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد فتح أكثر من نصف متاجرها في الصين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت أبل فتح أكثرمن نصف متاجرها لبيع التجزئة في الصين، وذلك في محاولة منها لاحتواء ضعف المبيعات إثرتفشي فيروس كورونا في البلاد بعد أن قامت بإغلاقها في وقت سابق، وقالت الشركة أنها قامت أمس الاثنين بإعادة فتح 29 متجرا من أصل 42 في الصين، حيث ما زالت هذه المتاجر تفتح أبوبها بشكل جزئي بأقل من ثمان ساعات يومياً وفقاً لمواقع تواجدها وهو أقل من وقت الدوام الرسمي المحدد بـ 12 ساعة على مدار اليوم.

وبحسب وكالة Bloomberg الإخبارية، فلم تشير الشركة خلال إعلانها عن موعد إعادة فتح باقي المتاجر، إلا أنها قالت إن العديد من المتاجر المفتوحة حالياً ستعود لساعات العمل الرسمية خلال جدول زمني يمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، فيما كان المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك قد أخبر موظفي الشركة الأسبوع الماضي بأن متاجر بيع التجزئة في الصين ستعود مجدداً للعمل لكنهم مازالوا يعانون من بطء في العودة للعمل الطبيعي كسابق عهدهم.

وقالت أبل أن غلق المتاجر في الصين يعد أحد الأسباب التي ستؤدي لعدم تحقيق الإيرادات المتوقعة خلال الربع المالي الحالي والذي ينتهي في مارس القادم، حيث أن مجمل إيراداتها خلاله سيأتي أقل من 63 مليار دولار، فيما كشفت إحصائيات رسمية صينية إلى أن مبيعات شركة أبل من الأيفون تراجعت خلال شهر يناير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

فيما تشير التقارير إلى أن عودة شركة أبل لفتح المتاجر لم يأتي بسبب احتواء أزمة تفشي الفيروس في الصين وإنما من باب السيطرة على التراجع في الشحنات، حيث لازال خطر المرض قائماً.