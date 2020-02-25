Honor تُعلن رسميًا عن إطلاق الهاتفين Honor View 30 Pro و Honor 9X Pro على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تمامًا مثل شركتها الأم Huawei، فشركة Honor تبذل قصارى جهدها للتكيف مع الموقف الحالي غير المواتي حيث يجب العيش بدون حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. تبذل الشركة مجهودًا كبيرًا لإنشاء حزمة التطبيقات والخدمات الخاصة بها، وهي الآن قررت جلب هاتفين جديدين إلى الأسواق العالمية لتتيح لك الإطلاع على مدى التقدم الذي أحرزته الشركة، وهذين الهاتفين هما Honor 9X Pro و Honor View 30 Pro.

النسخ العالمية من الهاتفين Honor View 30 Pro و Honor 9X Pro في هذه الحالة بالذات تعني أن التطبيقات الإفتراضية الصينية قد إختفت، لتحل محلها التطبيقات والخدمات التابعة لشركة Huawei. القصد واضح، وهو تطوير بديل لحزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. هذه مهمة شاقة، إذا تم إطلاق هذه الحزمة بالفعل، وحتى إذا كانت خالية من العيوب، فسوف يتطلب الأمر التعود من قبل كل من المستخدمين والمطورين.

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وفيما يخص الجانب المتعلق بالمواصفات التقنية، فلا تزال النسخ العالمية من الهاتفين Honor 9X Pro و Honor View 30 Pro تحتفظ بنفس المواصفات التقنية التي جاءت بها النسخ الصينية. وبالنسبة للهاتف Honor View 30 Pro على وجه التحديد، فهو نفسه الهاتف Honor V30 Pro بإستثناء أنه حصل على إسم جديد في الأسواق العالمية.

الهاتف Honor 9X Pro سيكون متوفرًا في فرنسا وألمانيا وهولندا ومصر والمملكة العربية السعودية وماليزيا إبتداء من شهر مارس المقبل مقابل 320 يورو. أما بخصوص الهاتف Honor View 30 Pro، فهو سيصل في البداية إلى روسيا، ولكن لم يتم تأكيد سعره حتى الآن.

في حالة إذا كنت ترغب في الإطلاع على المواصفات التقنية للهاتف Honor 9X Pro، فنحن نقترح عليك قراءة هذه المقالة المفصلة هنا، في حين يمكنك اللجوء إلى هذه المقالة المفصلة هنا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الهاتف Honor V30 Pro أو بالأحرى Honor View 30 Pro.