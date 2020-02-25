شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف نوع الهاتف الذى يستخدمه رابع أغنى رجل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد وارن بافت رابع أغنى رجل في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، فهو رجل أعمال وأشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك، ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، وهي مجموعة تمتلك حصة في شركات كبيرة حقًا - بما في ذلك شركة أبل - وهو واحد من أكثر المستثمرين ذكاءً في العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد لا يصدق الكثيرين عندما يعلموا أن "بافت" كان يكره فكرة استخدام الهاتف الذكي، ولسنوات عديدة، كان يستخدم هاتفًا محمول عادي وليس ذكي تابع لشركة سامسونج، إلا أنه مؤخرا وخلال مقابلة مع قناة CNBC، أكد بافت أنه امتلك هاتف أخيرا، وأنه أصبح يستخدم هاتف iPhone 11.

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وفي حديثه عن هاتف iPhone 11 الخاص به، قال "بافت ": "أنت تنظر إلى رجل يبلغ من العمر 89 عامًا بالكاد بدأ في التعامل مع هذا النوع من الهواتف"، وقال إنه لا يستخدم جهاز iPhone 11 مثل "معظم الناس"، واعترف أنه يستخدمه "فقط" كهاتف، وبمعنى آخر، يستخدمه لإجراء مكالمات هاتفية وعدم استخدام جميع "المميزات" الأخرى التي يستخدمها معظم الأشخاص الآخرين.

يذكر أنه في الماضي، اعترف "بافت" بأنه يستخدم جهاز iPad للتحقق من أسعار الأسهم والمعلومات الأخرى، لكنه كان سعيدًا باستخدام الهاتف العادي بدلاً من الهاتف ذكي، حيث كان الهاتف الذي يستخدمه "بافت" قبل هذا يكلفه حوالي 20 دولار، وفي المقابل، يأتي iPhone 11 بسعر يبدأ من 699 دولارا.

وقد كشف تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل في عام 2018 في مقابلة أنه أخبر "بافت" أنه سيأتي شخصيا لإعداد هاتفه الأيفون، حيث قال كوك:"لقد أخبرته أنني سأحضر شخصيا إلى أوماها وأقدم الدعم الفني له".