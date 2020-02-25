شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرا صناعيا لمراقبة مناخ القطب الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، أن روسيا ستطلق القمر الصناعي "أركتيكا-إم" لمراقبة مناخ وبيئة القطب الشمالي، في شهر ديسمبر 2020 من مطار بايكونورالفضائي، فيما أشار المصدرفي حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن معهد الجيوفيزياء التطبيقية أعلن في مايو 2019، أن إطلاق القمرالمذكورسيكون في الربع الثالث أو الرابع من عام 2020، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وقال المصدر "من المقرر إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1b مع وحدة التعجيل "فريغات" مع أول قمر من نوع "أركتيكا-إم"، يوم 9 ديسمبر 2020 من مطار بايكونور الفضائي"، ويتضمن برنامج الفضاء الفدرالي لسنوات 2016-2025 إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من نوع "أركتيكا-إم" أعوام 2023 و2024 و2025.

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على جانب أخر كشفت شركة "بوينج" الأمريكية أن إحدى معدات مركبتها الفضائية "ستارلاينر" من صنع روسى، وتمت صناعة المركبة المسماة بـ"ستارلاينر" كوسيلة جديدة لنقل الإمدادات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وأعلن صانع المركبة الفضائية الأمريكية الجديدة في بيان تم بثه على موقع "تويتر" أن مركبة "ستارلاينر" تستخدم محوِّلاً كهربائيًا روسى الصنع.