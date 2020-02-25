الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M31 مع أربع كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الأول في سلسلة هواتف Galaxy M Series 2020، وهذا العضو هو Galaxy M31. هذا الهاتف يأتي ليحل محل الهاتفين Galaxy M30 و Galaxy M30s اللذان أعلنت عنهما شركة سامسونج في العام الماضي، ويضم كاميرا مُحسنة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 10، ومع بطارية بسعة 6000mAh.

الهاتف Galaxy M31 الجديد يأتي كذلك مع مواصفات تقنية أخرى تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، في حين تعمل الكاميرا الرابعة والأخيرة على إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Galaxy M31 يأتي كذلك مع المعالج الثماني النوى Exynos 9611، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه يأتي مع 64GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وكما سبق وأشرنا، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، كما أنه يضم بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

عمومًا، الهاتف Galaxy M31 سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأزرق، وسيكلف ما يُعادل 208 دولارات أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يُعادل 222 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB. وسيتم البدء ببيع هذا الهاتف في الهند يوم 5 مارس.