شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن المواصفات الرسمية لجهاز Xbox Series X .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن المواصفات الفنية الرسمية لجهاز ألعابها الجديد Xbox Series X، والتي تميزت بتحسينات كبيرة في الرسوميات وسرعة المعالج وتقنيات التخزين، حيث من المنتظر أن يستفيد جهاز الألعاب الجديدة من تصميم معالج Zen 2 من AMD ومعمارية RDNA2 غير الموجودة حتى الآن على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والتي تعطي قوة معالجة أربعة أضعاف مقارنة مع Xbox One وحوالي 12 تيرافلوب من قدرة معالجة الرسوميات وهي ضعف إمكانيات Xbox One X وأربعة أضعاف إمكانيات Xbox One ما يعطي تجربة لعب مميزة.

وبحسب المدونة الرسمية لــ Xbox، ففيما يتعلق بالتخزين فقد استخدمت الشركة أقراص SSD بتقنية NVMe والتي تسرع من زمن التحميل، حيث تستخدم مايكروسوفت مسرّع DirectX Raytracing، ما يعطي واقعية أكبر للرسوميات خاصة في الانعكاسات مثل الضوء والمناظر الواقعية.

كما استخدمت الشركة تقنية استئناف سريعة للغاية تتيح العودة للعبة من نقطة التوقف بدون الحاجة للانتظار وظهور شاشات تحميل، كما أجرت الشركة أيضا تحسينات من أجل خفض زمن الانتظار في الاتصالات اللاسلكية مع القبضة حيث تتم مزامنة المدخلات بشكل مباشر مع عرضها على الشاشة وهناك تحسين في دقة واستجابة قبضة التحكم.

Advertisements

كذلك فقد تعاونت مايكروسوفت مع منتدى HDMI ودعم HDMI 2.1 والشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون وذلك لدعم وضع خفض زمن الانتظار ALLM ومعدل التحديث المتغير VRR من أجل ضبط الشاشة لتعمل في وضع أقل زمن انتظار لعرض الصورة، وكذلك مزامنة معدل التحديث ليتوافق ما بين اللعبة والشاشة.

وفيما يتعلق بسرعة الإطارات وألعاب التصويب فإن Xbox الجديد يدعم 120 إطار في الثانية ويتيح للمطورين تجاوز الحدود القياسية القديمة للحصول على رسوميات واقعية وأسرع.

وفيما يتعلق بالألعاب، فإن الجهاز الجديد يدعم التوافقين مع أربعة أجيال من أجهزة إكس بوكس وهو يشمل حتى Xbox 360 كما يدعم الألعاب الموجودة في خدمة Xbox Game Pass وبالتطور الكبير للعتاد فإنها ستبدو بشكل أفضل.