الأرصاد تعلن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوية وسقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشهدها البلاد خلال اليومين الماضيين.
وقال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن حالة عدم الاستقرار الجوية ستنتهي اليوم.
وأكد عطا أن استقرار الأحوال الجوية سيبدأ من يوم غد الأربعاء على كل أنحاء الجمهورية.
وأضاف المتحدث أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة اليوم في المدارس والجامعات هو "قرار حكيم"، موضحًا أنه ما زال هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري، ولكن بدرجة أقل من أمس.
وأشار عطا إلى أن البلاد قد تتعرض لموجة جديدة من حالة عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن البلاد لازالت في فصل الشتاء وأن هناك نشاطاً ملحوظاً للرياح على مختلف أنحاء الجمهورية.
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