شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تقدم المشورة لشركات أمريكية بشأن مركبات الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دميترى روجوزين رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، أن المؤسسة تقدم المشورة اللازمة للولايات المتحدة بشأن إنشاء المركبات الفضائية الجديدة، وأشار روجوزين في مؤتمر "التأمين على الطيران والفضاء في روسيا" إلى أن "هذه المركبات ضرورية للأمريكيين، ونحن نتمنى لهم النجاح ونقدم لهم المساعدة في بعض الأمور بما فيها تقديم المشورة الى الأخصائيين التقنيين، ويمكنني القول، إن لدينا في فورونيج مؤسسة خاصة تعمل لمصلحة شركة أمريكية وتصنع لها المعدات اللازمة للمركبات المأهولة"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف موضحا، "وفقا لطلبهم يساهمون بشكل ما في منظومة الهبوط لبوينج، وقد فوجئت عندما اكتشفت هذا الأمر"، وكما هو معلوم تعمل الشركات الأمريكية على صنع مركبات فضائية جديدة مأهولة، حيث تصنع شركة سبيس إكس مركبة Crew Dragon، وشركة بوينج المركبة Starliner.

على جانب آخر، أعلن "روجوزين"، أن العام الماضي كان أول عام يمر بلا حوادث في الفضاء منذ 16 عاما، بفضل السياسة التي انتهجتها المؤسسة مؤخرا، حيث جاء ذلك أثناء كلمة رئيس المؤسسة الفضائية الروسية في مؤتمر شركات التأمين على الطيران والفضاء يوم الجمعة الماضية.

وأشار روجوزين كذلك إلى أن السنوات الماضية "كان فيها ما يكفي من الحوادث"، إلا أن العام الماضي 2019 لم يكن عاما سهلا على الزملاء في شركات التأمين على الطيران والفضاء، حيث واجهت شركات التأمين الأوروبية مشكلات بسبب فشل إطلاق قمر "فيغا" صيف عام 2019، كذلك ظهرت صعوبات لدى الشركاء الأمريكيين فيما يتعلق بمجموعات المركبات الفضائية في المدار المنخفض، وكانت هناك أيضا حوادث أثناء عمليات إطلاق غير ناجحة في الصين.