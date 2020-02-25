شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطة ماساتشوستس تستعين بروبوت كلب لاكتشاف المتفجرات.. تفتكر نجح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل كلب روبوت يدعى "سبوت" -صمم لاستنشاق القنابل- فى تجربة حية أجريت بواسطة شرطة ماساتشوستس، إذ دخل فى "وضع الجلوس" ورفض التحرك، وحدث هذا الاختبار الفاشل أثناء إعارة الروبوت- الذى صمم بواسطة شركة Boston Dynamics -إلى فريق المتفجرات فى عام 2019، وفقًا لتقرير صادر عن موقع OneZero.

تم استدعاء فرقة القنابل إلى وول مارت فى ويستبورو بماساتشوستس بعد أن رصد الموظفون "حقيبة بنية قديمة" مشبوهة على صندوق فى ساحة انتظار السيارات، وقرر الضباط الاستعانة بالروبوت سبوت لفحص الحقيبة، لكن عندما قاموا بتشغيله، انتقل إلى "وضع الجلوس" ولم يتحرك، حتى بعد إعادة غلقه وتشغيله أكثر من مرة.

ونجحت شرطة ماساتشوستس فى نهاية المطاف فى تشغيل سبوت الذى قام بدوره بفحص الحقيبة، لكن جودة الفيديو التى سجلها "لم تكن جيدة جدًا"، لذا احتاجت إلى إرسال فنى بشرى للتحقق من الحقيبة، والذى اكتشف خلوها من أى متفجرات.

لحسن الحظ، لم يكن هذا هو الاختبار الوحيد للكلب الآلى خلال تجربته التى استمرت 90 يومًا مع شرطة ماساتشوستس، والذى اعتبروه فيما بعد بمثابة فائدة وإضافة للقوة، فرغم رفضه التحرك فى البداية، إلا أنه تمكن من تحقيق هدفه فى مسح المنطقة بحثًا عن تهديدات إضافية وتأكيد الملاحظات.

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كتبت الشرطة فى تقريرها الذى شاهده OneZero: " بعيدا عن المشاكل الأولية ومع وجود مجال واضح للتحسين، لقد حققنا الهدف المذكور أعلاه وساعدتنا التكنولوجيا فى إزالة عنصر مشبوه، أول مهمة جيدة !!".

وكانت هناك مشاكل أخرى خلال التجربة التى استمرت لمدة ثلاثة أشهر، بما فى ذلك رفض روبوت الكلب السير على العشب الطويل "بدون سبب واضح"، ووجدوا أيضًا أنه تعرض "لذعر الأرجل الأمامية" بينما كان يتسلق السلالم.

تم وصف هذه المشكلات على أنها بسيطة من قِبل القوة التى قالت إنها "متحمسة جدًا" للعمل مع سبوت فى المستقبل ، وفقًا لـ OneZero.