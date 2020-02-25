إطلاق أول هاتف 5G من Honor عالميًا بدون تطبيقات جوجل

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – عن إطلاق أول هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G عالميًا المسمى Honor View 30 Pro، والذي يعمل بواسطة معالج Kirin 990 5G مع شاشة بقياس 6.7 إنشات وكاميرا أمامية ضمن ثقب وبطارية تبلغ سعتها 4100 ميلي أمبير.

وإلى جانب ذلك، فقد أعلنت Honor أن هاتف Honor 9X Pro المزود بكاميرا أمامية منبثقة سيطلق في أسواق أوروبية مختارة ابتداءًا من شهر مارس مقابل 249 يورو، وذلك بعد إطلاقه في الصين العام الماضي.

وتبذل Honor – مثل الشركة الأم هواوي – قصارى جهدها للتكيف مع الموقف الحالي غير المريح حيث يتعين عليها أن تعيش بدون خدمات جوجل، وتبذل الشركة مجهودًا كبيرًا لبناء بدائلها الخاصة.

ويعني إطلاق كل من 9X Pro و View 30 Pro عالميًا بأن التطبيقات الافتراضية الصينية قد اختفت، ليحل محلها نظام خدمات هواوي المحمولة HMS المطور من قبل شركة هواوي، ويقصد من ذلك تطوير بديل لخدمات جوجل المحمولة للمستخدمين.

ويعد كل من 9X Pro و View 30 Pro أول هاتفين من هونر يتم إطلاقهما خارج الصين دون تطبيقات جوجل بعد أن منعت الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من العمل مع الشركة الأم هواوي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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وبالإضافة إلى دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، فإن Honor تحرص على التأكيد على إمكانيات الكاميرا في View 30 Pro، وهو النسخة العالمية من هاتفها الصيني Honor V30 Pro.

ويحتوي View 30 Pro على كاميرا ثلاثية تتكون من عدسة بدقة 40 ميجابيكسل بفتحة f/1.6، وعدسة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.2 للفيديوهات بزاوية عريضة، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، فضلًا عن الضبط التلقائي للصورة بالليزر، وهناك أيضًا كاميرا أمامية مزدوجة تتميز بعدسة بدقة 32 ميجابيكسل وعدسة بدقة 8 ميجابيكسل.

ويأتي الجهاز بشاشة LCD بحجم 6.57 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مع معالج Kirin 990 5G، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 4100 ميلي أمبير داعمة للشحن السلكي بقدرة 40 وات، وداعمة للشحن اللاسلكي بقدرة 27 وات، إلى جانب الشحن اللاسلكي العكسي.

ويحصل المستخدم على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، لكن لا توجد فتحة لبطاقة الذاكرة لتوسع المساحة، كما يفتقر الجهاز لمقبس 3.5 ميليمتر وميزة راديو FM، ومن المفترض أن يظهر Honor View 30 Pro لأول مرة عالميًا في روسيا، لكن لم يتم تأكيد سعره بعد.