شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على عهدة الـFBI.. تعرف على الجرائم الإلكترونية الأخطر في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى حول جرائم الإنترنت الأكثر تدميراً، حيث تجاوزت الخسائر المالية المبلغ عنها 3.5 مليار دولار في عام 2019 بسبب هذه الجرائم، حيث استند مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقريره على 467،000 شكوى من الجمهور إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) في عام 2019،بحسب موقع foxnews الأمريكى.

فيما يلي جرائم الإنترنت الخمسة التي ركز عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي: - التصيد الاحتيالي

بلغ عدد ضحايا التصيد والجرائم ذات الصلة 114702 ضحية، وهو أكبر عدد على الإطلاق، كما تسبب فى خسائر بلغ مجموعها نحو 58 مليون دولار العام الماضي، ويحدث هذا النوع من الخداع حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي عن طريق بريد إلكتروني غير مرغوب به ورسائل نصية ومكالمات هاتفية مزعومة من شركة شرعية تطلب بيانات اعتماد شخصية أو مالية أو تسجيل الدخول.

وبالنسبة للمجرمين، فإن التصيد الاحتيالي رخيص وسهل ويصعب تتبعه وغالبًا ما يكون فعالًا، وكثيرًا ما يؤدي ذلك إلى أنواع أخرى من الهجمات، بما في ذلك برامج الفدية، وانتهاكات البيانات، وسرقة الهوية.

- هجمات البريد الإلكتروني للأعمال التجارية

في عام 2019، كان هناك 23،775 هجمة للبريد إلكتروني وشكاوى هجمات البريد الإلكتروني للأعمال التجارية مع خسائر تزيد عن 1.7 مليار دولار، والهدف من الجريمة هو تحويل الأموال من شركة أو فرد إلى شخص سيء.

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- هجمات الفدية RANSOMWARE

في هجوم الفدية، يتم تشفير البيانات والملفات الهامة وتأمينها، مما يمنع الوصول إلى أن يتم دفع فدية، وفي عام 2019، تلقى المركز IC3 ما يصل إلى 2،047 شكوى تم تحديدها على أنها فدية مع خسائر معدلة تزيد عن 8.9 مليون دولار، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إن دفع الفدية لا يضمن أن تستعيد المنظمة الوصول إلى بياناتها"، مضيفًا أن المنظمات لا يتم تزويدها أبدًا بمفاتيح فك التشفير بعد دفع الفدية.

- احتيال الدعم الفني

في عام 2019، تلقى مكتب IC3 ما يصل إلى 13،633 شكوى متعلقة بخداع الدعم الفني، وقد بلغت الخسائر أكثر من 54 مليون دولار، حيث قفزت بنسبة 40 في المئة عن عام 2018.

وكانت غالبية الضحايا فوق سن 60 عامًا، وفي إحدى الحالات التي ذكرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، سرق رجل من كارولينا الشمالية أكثر من 3 ملايين دولار من مئات الضحايا، مما دفعهم إلى الدفع مقابل خدمات "الدعم الفني" المزعومة لحل المشكلة.

- الاحتيال على كبار السن

يستهدف هذا الاحتيال المالي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، ففي عام 2019، تلقى IC3 ما يصل إلى 68013 شكوى من ضحايا خسائر تجاوزت قيمتها 835 مليون دولار، وتشمل الجرائم الأكثر شيوعًا الاحتيال في الاستثمار، وحيل الدعم الفني، والاحتيال على أفراد العائلة أو مقدمي الرعاية.