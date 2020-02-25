شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت: على المديرين التنفيذيين الهنود بناء قدرات تقنية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، قادة الأعمال الهنود خلال زيارته للبلاد على بناء قدرات تكنولوجية شاملة بطبيعتها، وقام ناديلا خلال زيارته للهند التي استغرقت ثلاثة أيام، بإلقاء كلمة أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لشركة مايكروسوفت في المستقبل، وتابع: "يحتاج الرؤساء التنفيذيون الهنود إلى بناء قدراتهم الفنية الخاصة وضمان أن تكون الحلول شاملة"، مشيرًا إلى أن العقد الماضي شهد ظهور العديد من الشخصيات الهندية الرائدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال ناديلا: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن التدخلات الرقمية تؤدي إلى توسيع الإنتاجية"، واضاف أن 72 في المئة من وظائف مهندسي البرمجيات في الهند هم خارج صناعة التكنولوجيا، فيما قال راجي جوبيناثان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة(TCS) إن الشركة تفضل تدريب المواهب الداخلية على التقنيات المتغيرة وضمان الحفاظ على المواهب عالية الجودة، بدلاً من البحث عنها خارجيًا.

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وقال إن جيل الألفية يمتلك معرفة هائلة وهم متعلمون سريعون أيضًا، لكنهم بحاجة إلى التدريب على ذلك، فقد انتهى عصر المشروعات المتعددة السنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن "ناديلا" أوضح في وقت سابق أسباب فوز مايكروسوفت بعقد JEDI بقيمة 10 مليارات دولار، فوفقًا لساتيا، كانت قدرات خدمة التخزين السحابى التابعة لمايكروسوفت، والتى تعرف بـ Azure هى السبب وراء فوزها على أمازون، وقال ناديلا: "إذا عدت إلى عقد JEDI، فهذا نوع مما حدث بالفعل، إذ بقينا وقلنا انظر، شخص ما مثل وزارة الدفاع سيحتاج إلى تطوير، ولقد بنينا موقعًا قياديًا بشكل أساسى فيما يصفه الناس بالحوسبة الهجينة".