تكنولوجيا: دراسة: شركات التكنولوجيا لا تزال غير مهتمة بدعم عمل المرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تميل صناعة التكنولوجيا إلى الاعتزاز بتغيير عالم العمل، إلا أن قطاع التكنولوجيا في الواقع أبعد ما يكون عن تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الأعمال أو في الوظائف الممنوحة لكل منهما، فبينما ارتفعت نسبة النساء في القوة العاملة بالولايات المتحدة تدريجياً إلى 46.8 في المئة على مدار العقود الماضية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير في قطاع التكنولوجيا.
ومن حيث المناصب القيادية، فإن وضع المرأة في قطاع التكنولوجيا، كما تمثله أبرز الشركات يتساوى تقريبًا مع بقية الاقتصاد، فوفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تشغل النساء 26.5 في المئة من المناصب التنفيذية، رفيعة المستوى، لكنها لا تزال بعيدة عن التكافؤ.
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