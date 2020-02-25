شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا على المريخ تكتشف تعرض الكوكب للزلازل مثل الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت مركبة الفضاء إينسايت التابعة لناسا أن كوكب المريخ يشهد زلازل مثل الأرض، إذ يتعرض لنحو 450 هزة فى السنة، ما يشير إلى أنه قد تكون هناك حياة على الكوكب الأحمر، ونشر باحثون من جميع أنحاء العالم ست ورقات تستعرض نتائج أول 10 أشهر من هبوط مركبة "إنسايت" على سطح المريخ.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أوضح الباحثون أن الأحداث الزلزالية المنتظمة تعنى أنه قد يكون هناك براكين نشطة بها صهارة سائلة، وحتى مياه تحت الكوكب - مما يخلق بيئة لنمو الكائنات الحية.

وقال الدكتور نيكولاس شمير من جامعة ماريلاند إن الحياة موجودة على حافة الهاوية وإذا كان هناك صهارة سائلة على سطح المريخ، فقد يشير ذلك إلى وجود حياة نشطة وحالية.

وأوضح العلماء إن فهم المزيد عن النشاط الزلزالى للكواكب غير الأرض، يمكن أن يكشف عن أدلة حول كيفية تكوين النظام الشمسي.

وتم إرسال إنسايت لدراسة المناطق الداخلية العميقة لـلكوكب الأحمر، ووصلت إلى الكوكب بالفعل فى نوفمبر 2018 - ومن المقرر أن تعمل لمدة عام آخر.

وتحمل المركبة مجموعة من الأدوات لفحص المريخ بالتفصيل بما فى ذلك النشاط الزلزالى، والغلاف الجوى، والرياح وتقلبات درجة الحرارة.

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وتم اكتشاف الاهتزازات الزلزالية على سطح المريخ بفضل مجموعة من مستشعرات السيليكون المصنّعة فى بريطانيا فى المعدات الزلزالية للتجربة الهيكلية الداخلية (SEIS).

وقال الدكتور بروس بارندرت، المحقق الرئيسى فى إنسايت: "أخيرًا لأول مرة، أثبتنا أن المريخ كوكب نشط من الناحية الزلزالية."

وتم تسجيل أول زلزال على الكوكب الأحمر، والذى يسمى "Marsquake" فى أبريل 2019، ومنذ ذلك الحين ، اكتشف أكثر من 450 زلزال.