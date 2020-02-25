شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تطلب مساعدة الجمهور فى تصميم مسبارها الجديد لكوكب الزهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توظف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بعضًا من ألمع العلماء فى العالم، إلا أنها قررت مؤخرًا طلب مساعدة الجمهور لتصميم مسبارها الجديد، إذ يطلق على هذا التحدى اسم "استكشاف الجحيم: تجنب العقبات على Clockwork Rover"، والذى يسعى إلى الحصول على تصميمات عامة من أجل مسبار استكشاف كوكب الزهرة.

وقامت ناسا فى السابق بإرسال مركبة فضائية إلى كوكب الزهرة فى عدة مناسبات، إلا أن القليل منها بقى لفترة طويلة على السطح، بسبب درجات حرارة سطح الكوكب البالغة أكثر من 450 درجة مئوية.

ووفقًا لموقع "ميورو" البريطانى، قال جوناثان سعودر، كبير مهندسى الميكاترونيك فى ناسا: "الأرض والزهرة هما أخوة فى الأساس، لكن كوكب الزهرة أخذ منعطفًا عند نقطة واحدة وأصبح غير مضياف للحياة كما نعرفها، ومن خلال الوصول إلى الأرض واستكشاف كوكب الزهرة، يمكننا أن نفهم ما الذى تسبب فى تباعد الأرض والزهرة على مسارات مختلفة بشكل كبير ويمكننا استكشاف عالم أجنبى فى الفناء الخلفى الخاص بنا".

وسيعمل المسبار، الذى يطلق عليه اسم Rover Automation for Enreme Extreme ، (AREE) ، بطاقة الرياح وسيقضى أشهر على سطح كوكب الزهرة.

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وتهتم ناسا بالتصميم، ولكنها تسعى للحصول على مساعدة لتطوير مستشعر من شأنه أن يسمح للمسبار باكتشاف وتجنب العقبات فى طريقها.

وقال رايون ستيوارت، منسق التحدي: "إنها فرصة مثيرة للجمهور لتصميم مكون قد ينتهى يومًا ما إلى جسم سماوى آخر، وتدرك ناسا أن الأفكار الجيدة يمكن أن تأتى من أى مكان وأن مسابقات الجائزة هى وسيلة رائعة لجذب اهتمام الجمهور وإبداعهم وجعل استكشاف الفضاء ممكنًا للجميع".

وستمنح ناسا الفائز بجائزة المركز الأول 15000 دولار (12000 جنيه إسترليني) ، بينما سيحصل المركز الثانى على 10000 دولار (7،750 جنيه إسترليني) والمركز الثالث 5،000 (3880 جنيه إسترليني).