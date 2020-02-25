كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أفضل الطرق للحفاظ على بطارية سيارتك الكهربائية

متابعة-سنيار: يقدم تقرير جديد من جامعة ميشيغان أفضل الطرق للحفاظ على بطارية ليثيوم أيون الخاصة بك في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة.

بمساعدة من the Responsible Battery Coalition، قام الباحثون بتجميع هذه التوصيات من خلال تحليل التقارير الأكاديمية وكتيبات إرشادات المركبات.

وقد جاءوا مع تسعة مبادئ توجيهية قابلة للتنفيذ، والتي يلخصها Electrek بشكل مفيد.

يعد التقرير أداة مفيدة لمالكي السيارات الكهربائية، كما أنه يساعد في الحد من التأثير البيئي لهذه المركبات، لأنه يعني أن عددا أقل من البطاريات ستتقاعد وترسل من خلال عملية إعادة تدوير لم تتحقق بعد.

على الطرف الآخر من دورة الإنتاج، من المأمول أن تقلل من الحاجة إلى إنشاء أيونات أكثر كثافة للموارد في المقام الأول.

تركز معظم التوصيات حول كيفية الحفاظ على بطارية سيارتك في درجات الحرارة القصوى، سواء كانت مجمدة أو شديدة الحرارة.

بشكل عام، يجب على المالكين توصيل سياراتهم خلال هذه الأوقات، مما سيسمح لأنظمة التبريد أو التدفئة بالبطارية بأن تعمل بشكل أكثر فاعلية باستخدام طاقة الشبكة.

يجب على مالكي المركبات EV تجنب ترك بطاريات سياراتهم تنفد تماما، لأن ذلك له تأثير سلبي على عمر البطارية.

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فيما يلي ملخص للنصائح وفقا لـ”ماشابل”:

قم بتوصيل سيارتك عندما يكون الجو حارا أو باردا جدا.

تجنب القيادة في درجات حرارة شديدة الحرارة أو البرودة.

لا تقف في الشمس عندما يكون الجو حارا جدا في الخارج.

لا تعرض سيارتك لدرجات حرارة منخفضة لفترات طويلة من الزمن.

أغلق سيارتك قبل أن يصل شحن البطارية إلى الصفر.

لا تترك سيارة مع بطارية منخفضة دون شحن لفترة طويلة من الزمن؛ حتى إذا لم تكن السيارة في وضع التشغيل، فقد تتحلل البطارية من تلقاء نفسها إذا لم يتم شحنها.

في بعض السيارات يجب تقليل استخدام “أجهزة الشحن السريع”.