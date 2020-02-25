كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “ErgonBand”…حزام سيمكنك من النظر إلى ساعتك بسهولة أثناء التمرين

متابعة-سنيار: “ErgonBand” هو حزام جديد ومريح، مصمم لتمكينك من النظر إلى ساعتك بسهولة أثناء التمرين دون الحاجة إلى تحريك معصمك.

الحزام يدعم الساعات الذكية من Apple و Samsung و Garmin وغيرها من الشركات المصنعة.

“ErgonBand” يجعل من السهل مراقبة إحصائياتك، والتفاعل مع المقاييس الخاصة بك مع الحفاظ على التركيز.

يضع “ErgonBand” ساعتك في الزاوية المثلى، ومن تم يمكنك النظر إلى الساعة وقراءة الإحصائيات دون تحريك يدك.

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وقال مطورو الحزام: “ErgonBand” مصنوع من مزيج أنيق من أنواع مختلفة من الجلد الأصلي عالي الجودة، وأفلام البولي كربونات، والمعادن لخلق أفضل أداء وأعلى راحة وميزة مريحة. ”

“ErgonBand” متاح للدعم عبر Kickstarter هذا الشهر لجمع الأموال اللازمة للمرور إلى مرحلة الإنتاج.