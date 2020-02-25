كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “BP Doctor”…شاشة ضغط الدم الذكية القابلة للارتداء

متابعة-سنيار: توفر شاشة ضغط الدم الذكية القابلة للارتداء من “YHE “، معلومات طبية دقيقة على معصمك، فقد تم تصميم BP Doctor خصيصا لمراقبة ضغط دمك من خلال “الدقة الطبية وتحليل SPO2”.

وقال مطورو الجهاز: “شمل تصميم BP Doctor أكثر من 30 براءة اختراع جديدة تتعلق بمضخاتها وصماماتها وشرائحها المصغرة، والتي لا يزيد حجم بعضها عن حبة الأرز، ومن خلال تصغير مكونات القياس التذبذبي التقليدي، يكون BP Doctor قادرا على استخدام قطعة قابلة للنفخ داخل حزام الساعة لإجراء قراءة دقيقة لضغط الدم تماما مثل آلة قياس الذبذبات العادية في أعلى الذراع الموجودة في عيادة الطبيب. ”

يعمل BP Doctor من YHE على تعقب صحتك من خلال ساعة ذكية مبتكرة تراقب ضغط الدم بشكل استباقي، ومراقبة معدل ضربات القلب، فقد تم تصميمه مع وضع صحتك في الاعتبار.

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يتوفر الجهاز الجديد الذي يمكن ارتداؤه بسعر 339 دولارا وهو يوفر توفيرا بقيمة 160 دولارا من سعر التجزئة الموصى به.

ستبدأ حملة Indiegogo في الشحن إلى الجهات الداعمة خلال شهر يونيو 2020، وتتوفر خدمة الشحن في جميع أنحاء العالم.