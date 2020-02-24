تكنولوجيا: HONOR تعلن رسمياً عن إطلاق أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15 في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HONOR عن إطلاق أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15 للأسواق العالمية بالجيل الثاني من معالج AMD Ryzen 5، مع Magic Link 2.0، كما تتميز الأجهزة بإطارات نحيفة.

يتميز جهاز MagicBook 14 بتصميم نحيف وخفيف الوزن، كما يدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات تقريباً، ويضم منفذ USB C للشحن مع بطارية بقدرة 65W وتقنية الشحن السريع، أيضاً تتميز شاشة الجهاز بتصميم FullView بأبعاد أعلى للشاشة.

وتضم سلسلة أجهزة MagicBook كاميرة webcam منبثقة، يمكن تنشيطها عبر زر مخصص في لوحة المفاتيح، كما يعمل زر التشغيل كمستشعر للبصمة، الذي يتيح تنشيط سريع للجهاز مع ميزة الوصول السريع للتطبيقات، والتسجيل السريع بمعايير أعلى للحماية.

كما يضم جهاز MagicBook مروحة للتبريد بتصميم S لتحسين عملية التبريد في الجهاز وتدفق الهواء بكفاءة أعلى بنسبة 38%.

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مواصفات أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15

شاشة بحجم 14 أو 15.6 إنش بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 16:9.

معالج AMD Ryzen 5 3500U، وكرت شاشة Radeon Vega 8.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في PCIe NVME SSD.

نظام تشغيل Windows 10.

مدخل 3.5مم للسماعات، مع مستشعر للبصمة في الزر الرئيسي.

كاميرة webcam منبثقة.

Magic-Link 2.0

يدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 ac، والبلوتوث 5.0، منفذ USB C لدعم الشحن ونقل البيانات، منفذ HDMI، مع منفذ USB3.0 فئة A، ومنفذ USB2.0 فئة A.

قياسات الجهاز 322.5 في 214.8 في 15.9مم، مع وزن 1.38 كجم.

ويضم جهاز MagicBook 14 بطارية بقدرة 56Wh، بعمر شحن يصل إلى 9.5 ساعة

ويضم جهاز MagicBook 15 بطارية بقدرة 42Wh، بعمر شحن يصل إلى 9.5 ساعة

ويتوفر جهازي MagicBook 14 وMagicBook 15 بألوان الرمادي، والفضي، بسعر يبدأ من 599 يورو، على أن تتوفر الأجهزة في بعض الأسواق في نهاية شهر مارس.

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