Realme ستُطلق خمسة هواتف 5G إضافية على الأقل هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X50 Pro 5G في العاصمة الإسبانية، مدريد. وفي نفس الحدث، كشفت لنا الشركة الصينية أنها تخطط لإطلاق ما لا يقل عن خمسة هواتف ذكية تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020 كجزء من خطة الشركة لبناء منظومة 5G قوية.

كشف المدير العام لشركة Realme في إسبانيا، السيد Emilio Alvarez أن إستراتيجية الشركة ستكون هي تقديم هواتف 5G مختلفة بأسعار مختلفة. من الواضح أن الشركة متفائلة بشأن سرعة إنتشار شبكات الجيل الخامس 5G، وتعتقد أنه سيكون هناك طلب على هذه التكنولوجيا في مختلف فئات السوق.

ستظهر بعض الهواتف الذكية المُزودة بتكنولوجيا 5G في كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبولندا والمملكة المتحدة والتشيك واليونان والهند وتايلاند وسنغافورة وماليزيا والسعودية وغيرها. وبالنسبة لخطط الشركة في المستقبل، فإن Realme تعتزم التوقف عن بيع هواتف 4G في الصين، وستُطلق هواتف 5G فقط كجزء من إستراتيجية تُدعى ” الجميع في 5G “.

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حاليًا، تملك شركة Realme هاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، وهما Realme X50 المزود بالمعالج Snapdragon 765G والهاتف Realme X50 Pro المُزود بالمعالج Snapdragon 865.