فيروس كورونا يُجبر سامسونج على الإغلاق المؤقت لمصنعها المسوؤل عن تصنيع Galaxy Z Flip

فاطمة أيت طالب - دبي - إن تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء العالم إلى غاية الوقت الذي نكتب فيه هذا التقرير قد أثر على قطاع التكنولوجيا أيضًا. تم إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي كان من المقرر أن يبدأ في اليوم 24 فبراير، ومن المتوقع أيضًا أن تتأثر سلاسل التوريد التابعة لمختلف العلامات التجارية المصنعة للهواتف الذكية في الصين.

الآن وردتنا أخبار من كوريا الجنوبية تُخبرنا أن شركة سامسونج أغلقت مصنعًا للهواتف الذكية في Gumi بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا. وسيظل هذا المصنع حيث تقوم سامسونج بتصنيع كل من Galaxy Fold و Galaxy Z Flip مغلقًا إلى غاية منتصف هذا الأسبوع، وسيظل الوصول إلى الطابق الذي يعمل فيه الموظف غير ممكن حتى نهاية هذا الأسبوع.

قالت شركة سامسونج في بيان صحفي أن موظفيها الذين تواصلوا مع الموظف المُصاب وضعوا في الحجر الصحي الذاتي وتم إتخاذ الخطوات ليتم فحصهم للتحقق مما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس أم لا. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون لإغلاق مصنع Gumi أي تأثير كبير على وتيرة تصنيع شركة سامسونج لهواتفها الذكية، لأن هذا المصنع مسؤول عن تصنيع جزء كبير من إجمالي الهواتف الذكية التي تقوم شركة سامسونج بتصنيعها.