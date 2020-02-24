شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تودع كاثرين جونسون..صاحبة لقب "كمبيوتر يرتدى فستانا" عن عمر يناهز 101عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيب الموت ، اليوم، الاثنين، كاثرين جونسون ، عالمة الرياضيات الأمريكية، عن عمر يناهز 101 عام، والتى يطلق عليها لقب كمبيوتر يرتدى فستاناً، وأذكى امرأة في العالم، بعد أن أبهرت الجميع منذ أكثر من 50 عاماً، بإنجازاتها مع وكالة ناسا، التى لم يعرفها الكثيرون حول العالم، وكشف عنها الفيلم الأمريكى، أرقام مخفية، الذى تدور قصته عن حياتها وعملها باعتبارها أمريكية من أصل إفريقى، مع وكالة الاستخبارات الأمريكية، وفي أبحاث الفضاء.

وكان مكتب التاريخ الرسمى التابع لناسا نشر فى عيد ميلادها المائة تغريدة يقول فيها : "نتمنى عيد ميلاد سعيد لكاثرين جى جونسون فى عيد ميلادها المئة، إذ عملت فى NASA_Langley كحاسوب بشرى ابتداء من عام 1953، وكانت حساباتها حاسمة لبرنامجنا الفضائى المبكر".

كاثرين، كرمها الرئيس الأمريكى، باراك أوباما في 2015 لمساهمتها فى رحلة الهبوط الأولى على القمر، وتم إدراجها فى قائمة بي بي سي لـ 100 امرأة الأكثر تأثيرا حول العالم، وتشجع الطلاب دائما على العمل فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وهى متزوجة ولديها ثلاثة بنات.

وكانت وكالة ناسا احتفلت بعيد الميلاد المئوى للعالمة الشهيرة لكاثرين جونسون فى أغسطس 2018 ، التى تخرجت بشهادتين فى الرياضيات والفرنسية، من جامعة ولاية وست فرجينيا ، وكانت ثالث شابة أمريكية من أصول أفريقية تحصل على شهادة الدكتوراة في الرياضيات حيث تخرجت بمرتبة الشرف، وفق ناسا، وتمكنت العالمة الأمريكية ذات الأصل الأفريقى من التغلب على التمييز العنصرى والجنسى، لتصبح جزءًا حيويًا من برنامج الفضاء الأمريكى.

جونسون ، ولدت فى منطقة ينابيع الكبريت البيضاء، بولاية فيرجينيا الغربية، حيث كانت مدارس الأمريكيين ذوى الأصول الإفريقية تقف عند الصف الثامن، فكان والدها المزارع جوشوا يذهب بها يومياً إلى مدرسة تبعد عن المنزل 120 ميلاً، حتى تستكمل تعليمها حتى المرحلة الثانوية، ولم تخيِّب ظنه، فقد تخرجت كاثرين فى الثانوية وعمرها 14 سنة، والتحقت بالجامعة فى سن18 سنة .

وبعد فترة قصيرة قضتها كمعلمة، حصلت جونسون في عام 1953 على وظيفة في مركز الأبحاث «لانجلى»، ليصبح لاحقاً مركز «ناسا»، وكان المطلوب من جونسون مجرد إدخال الأرقام في معادلات مهندسين طوال اليوم، إلا أن مهاراتها الرياضية، وتفكيرها الاستراتيجي جعلا منها موظفة مهمة في «المركز»، وطلبت منها مجموعة أبحاث الرحلات الفضائية - المؤلفة من الرجال فقط - أن تنضم إلى فريقها.

وأسهمت جونسون في رسم خريطة مسار رحلة آلان شيبرد، الذى أصبح أول رائد فضاء أمريكى فى عام 1961، وطلب جون جلين بنفسه أن تتحقق كاثرين من حسابات الكمبيوتر في إطلاق رحلته إلى الفضاء عام 1962، وأيضاً مسار رحلة «أبولو 11» إلى القمر عام 1969 وقد عملت جونسون في برنامج المكوك الفضائى، والأقمار الاصطناعية لموارد الأرض.

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