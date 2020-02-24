شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة حكومية أمريكية تقرر حظر تيك توك لدواع أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة أمن النقل (TSA) وهى وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلى الأمريكية حظر استخدام TikTok، لتصبح أحدث مؤسسة حكومية أمريكية تطبق هذا الأمر، إذ يأتى هذا القرار بعد أن بعث السناتور تشاك شومر من نيويورك خطابًا إلى مدير إدارة أمن النقل ديفيد بيكوسكى، والذى أشار فيه إلى عدد من المخاوف الأمنية بشأن التطبيق المملوك للصين.

وقال شومر فى بيان: "مقاطع الفيديو هذه بالتأكيد تجعلك تضحك؛ فهى إبداعية بالفعل، إلا أن الصين ربما تضحك على منشورات TSA لأسباب مختلفة للغاية، وهذا يجب أن نهتم به وهذا هو السبب فى أننى أحث TSA على إيجاد منصة مختلفة، والتوقف عن استخدام TikTok الآن".

وقالت TSA إن عددًا صغيرًا من موظفيها سبق أن استخدموا TikTok على أجهزتهم الشخصية لإنشاء مقاطع فيديو لاستخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالهيئة، لكن هذه الممارسة توقفت منذ ذلك الحين".

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وتتبع هذه الخطوة قرارات مماثلة من قبل المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بشأن التهديدات الأمنية المرتبطة بالتطبيق، ففى أكتوبر 2019، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ بالتشكيك فى استخدام التطبيق فى القدرات الحكومية، قائلين إن "TikTok هو تهديد محتمل لمكافحة التجسس لا يمكننا تجاهله".

منذ ذلك الحين، فرض الجيش الأمريكى ومشاة البحرية، ومن ثم القوات الجوية وخفر السواحل، قيودًا صارمة على التطبيق.

ولا توجد قيود على الاستخدام مع الأجهزة الشخصية، لكن المسؤولين شجعوا الموظفين وأطفالهم على إلغاء تثبيت التطبيق بشكل عام، فيما كانت هناك مخاوف من أن ملكية TikTok لشركة صينية قد تجعله معرضا للضغط من الحكومة الصينية لتسليم البيانات الحساسة، على الرغم من أن الشركة قالت مؤخرًا إن الصين لم تطلب أي معلومات في النصف الأول من عام 2019.

ولم تعلق الشركة الأم للتيك توك ByteDance على أى من هذه القرارات بشكل فردى، لكنها تؤكد أن "TikTok ملتزم بأن يكون مواطناً موثوقاً ومسؤولاً فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك العمل مع الكونجرس وجميع الوكالات التنظيمية ذات الصلة".