شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطرح هاتفا ذكيا جديدا قابلا للطى تحت اسم "ميت إكس إس" بشاشة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة هواوى النقاب عن هاتفها المحمول الذكى القابل للطى اليوم الاثنين بشاشة عرض أعلى نقاء وأكثر تقدما، تأمل فى أنها ستقنع المستهلكين باقتناء المنتج الجديد، وقال مدير المبيعات ريتشارد يو فى حفل طرح الهاتف الجديد اليوم الاثنين: "إن السعر هو 2499 يورو أى نحو 2709.67 دولار، وسيباع فى أنحاء العالم اعتبارا من الشهر المقبل".

ويأتى المنتج الجديد بعد عام من طرح عملاق التكنولوجيا الصينى لأول هاتفا قابلا للطى، والذى يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى ثمانية بوصات. ولم يطرح ذلك الجهاز للبيع سوى فى الصين فى نوفمبر، وعكفت الشركة على الفور على تطوير التصميم.

ولهاتف ميت إكس.إس الجديد ذات حجم شاشة العرض لكن هواوى تقول إن الشاشة أصبحت أقوى ومزودة بآلية أفضل للحركة تجعل الجهاز أكثر متانة.

لكن، وعلى غرار سابقه، سيفتقر الجهاز الجديد لنظام تشغيل أندرويد بنسخة رسمية من جوجل، بعد أن حظرت الولايات المتحدة عمليا شركاتها من تزويد هواوى بتلك البرمجيات العام الماضي.