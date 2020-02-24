تكنولوجيا: HONOR تكشف عن هاتف View30 Pro بمعالج Kirin 990 5G وكاميرة أمامية مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HONOR النقاب عن هاتف View30 Pro الذي ينطلق بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع معالج هواوي المميز Kirin 990 5G، وكاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف View30 Pro بشاشة LCD بحجم 6.57 إنش وجودة عرض Full HD بلس، كما يضم كاميرة أمامية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

ويضم هاتف View30 Pro رقاقة معالج Kirin 990 5G، ويدعم شبكات 5G بالأنماط الثنائية NSA وSA، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي Sony IMX600 بدقة 40 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل يدعم تسجيل الفيديو، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto يدعم تكبير بصري حتى 3 مرات مع OIS ثلاثي المحاور.

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ويتميز هاتف View30 Pro بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة Magic UI 3.0.1، ومتجر تطبيقات هواوي HUAWEI AppGallery كبديل لخدمات جوجل، كما يدعم الهاتف مساعد هواوي الرقمي قريباً، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم زجاجي Aurora Nano في الجهة الخلفية، ويضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4100 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W لشحن الهاتف حتى 70% في 30 دقيقة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 27W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف HONOR View30 Pro بألوان الأزرق، الأبيض، وأيضاً الأسود والبرتقالي، على أن ينطلق للبيع في مارس 2020.

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