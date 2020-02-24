تكنولوجيا: HONOR تطلق هاتف HONOR 9X Pro للأسواق العالمية بمعالج Kirin 810

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HONOR رسمياً عن إطلاق هاتف HONOR 9X Pro للأسواق العالمية بمعالج Kirin 810، وكاميرة ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وسعر 270 دولار.
يتميز هاتف HONOR 9X Pro بشاشة LCD بحجم 6.59 إنش، مع معالج Kirin 810 بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Turbo 9.0، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يأتي بنظام تبريد NINE لخفض الحرارة حتى 5 درجات، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie بواجهة EMIUI 9.1، مع خدمات هواوي HMS، ودعم متجر HUAWEI AppGallery.
ويضم هاتف HONOR 9X Pro مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
هاتف HONOR 9X Pro يضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في كاميرة أمامية منبثقة، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، مع بطارية بقدرة 4000 mAh.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف HONOR 9X Pro باللون البنفسجي والأسود، وينطلق بسعر يبدأ من 270 دولار إلى أسواق فرنسا، ألمانيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وأيضاً ماليزيا في شهر مارس 2020.
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