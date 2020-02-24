تكنولوجيا: هواوي تطلق التحديث الجديد من أجهزة MateBook X Pro وMateBook D

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي اليوم عن التحديث الجديد لجهاز MateBook X Pro، مع تحديث سلسلة أجهزة MateBook D التي تنطلق هذا العام إلى أسواق جديدة.
الإصدار الجديد من جهاز MateBook X Pro
تقدم هواوي الإصدار الجديد من جهاز MateBook X Pro باللون الأخضر مع اللون الرمادي وأيضاً اللون الفضي، بينما لا يختلف التصميم الخارجي لجهاز الحاسب عن الإصدار السابق.
كما ينطلق الإصدار الجديد من جهاز MateBook X Pro مع معالجات إنتل Comet Lake، حيث تضم الأجهزة معالج Core i7-10510U، أو معالج Core i5-10510U الذي يرتكز على دقة تصنيع 14 نانومتر ++، والذي يتميز بسرعة رئيسية 1.8 GHz أو سرعة 4.9 GHz مع Turbo Boost، مع TDP وقدرة 15W.
أيضاً لا تختلف المواصفات الأخرى من جهاز MateBook X Pro عن الإصدار السابق، حيث يضم شاشة IPS بحجم 13.9 إنش، بدقة عرض 3000 في 2000 بيكسل، بكثافة عرض 450 بيكسل لكل إنش، مع تباين 1500:1، وكرت شاشة Nvidia GeForce MX250، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR5 VRAM، كما يضم بطارية بقدرة 57.4Wh، ويصل وزن الجهاز إلى 1.33 كجم.
ومن المقرر أن يتوفر جهاز MateBook X Pro في أسواق أوروبا، أسيا، الشرق الأوسط، وروسيا، وأمريكا اللاتينية بسعر 1500 يورو تقريباً، على أن يتوفر في شهر أبريل.
جهاز MateBook D 14 وMateBook D 15
ينطلق التحديث من جهازي MateBook D 14 وMateBook D 15، مع شاشة 14 و15.6 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يتميز جهاز MateBook D 14 بوزن 1.38 كجم، ويتميز جهاز MateBook D 15 بوزن 1.62 كجم.
كما تنطلق الأجهزة بمعالجات إنتل Core i5-10210U و Core i7-10510U، أو معالج Ryzen 5 3500U من AMD، كما تضم الأجهزة كرت الشاشة Nvidia GeForce MX250، أو Radeon Vega 8.
وتتميز أجهزة MateBook D 14 وMateBook D 15 بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت في SSD، ويمكن لجهاز MateBook D 15 أن يدعم سعة تخزين في HDD.
جهاز MateBook D 15 يضم بطارية بقدرة 42Wh، بينما يضم جهاز MateBook D 14 بطارية بقدرة 56Wh، ومن المقرر أن يتوفر جهاز MateBook D 14 بسعر يبدأ من 699 يورو، بينما يبدأ سعر MateBook D 15 من 649 يورو.
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