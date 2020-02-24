تكنولوجيا: هواوي تحدد يوم 26 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف P40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً اليوم عن موعد مؤتمرها المرتقب للكشف عن الإصدارات المميزة من سلسلة هواتف P40، حيث ينطلق المؤتمر من باريس في 26 من مارس.

كشف Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي اليوم عن موعد الحدث المرتقب للشركة في شهر مارس المقبل، بعد إلغاء فعاليات معرض برشلونة 2020.

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أكدت شركة هواوي في إعلانها عن موعد مؤتمرها القادم، على خططها لإطلاق أقوى هواتف 5G في سلسلة P40، حيث تقدم هواوي خلال الحدث هاتف P40، وأيضاً P40 Pro، كما تشير بعض التوقعات إلى إصدار أخر بعنوان P40 Pro Ultimate، الذي يأتي بتصميم من السيراميك، كما يضم هذا الإصدار كاميرة إضافية.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة هواتف P40 مع تطبيقات وخدمات بديلة لتطبيقات جوجل، ويأتي من بينها تطبيق الخرائط TomTom وفقاً لإعلان سابق من هواوي، أيضاً تشير التوقعات إلى مواصفات أعلى في إعدادات الكاميرة من بين مميزات أخرى، لذا نترقب إعلان العملاق الصيني الرسمي خلال الشهر المقبل.

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