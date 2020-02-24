BlackShark تُحدد رسميًا موعد وصول هاتف الألعاب المرتقب BlackShark 3 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - هاتف الألعاب التالي من العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi قادم في اليوم الثالث من شهر مارس المقبل. الشركة الصينية جاهزة لجلب أول هاتف ذكي لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى السوق، وهذا الهاتف سيحمل إسم Xiaomi BlackShark 3.

وبناء على المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فسوف يأتي الهاتف Xiaomi BlackShark 3 مع المعالج Snapdragon 865، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع شاشة تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.

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أما وقد قلنا ذلك، فسوف تقوم شركة Xiaomi أو بالأحرى علامتها التجارية الفرعية BlackShark، بالتعاون مع شركة Tencent الرائدة في مجال الألعاب لإطلاق نسخة أخرى من الهاتف BlackShark 3 ستحمل إسم Xiaomi BlackShark 3 Tencent Edition. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi BlackShark 3 في اليوم الثالث من شهر مارس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على المزيد من التفاصيل في حالة إذا كنتم مهتمين بهذا الهاتف.