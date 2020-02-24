Vivo تحدد موعد جديد للإعلان الرسمي عن الهاتف النموذجي Vivo APEX 2020

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فاطمة أيت طالب - دبي - مع إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، تم تأجيل إطلاق العديد من المنتجات. أحد هذه المنتجات كان الهاتف النموذجي Vivo APEX 2020 ذو التصميم المثير للإهتمام والذي حصل الآن على تاريخ إطلاق جديد، وهو 28 فبراير. سيتم تقديم الهاتف من خلال حدث عبر الإنترنت.
إستغلت شركة Vivo سلسلة هواتف Vivo APEX Series على مدار العامين الماضيين لعرض أحدث التكنولوجيات التي تعمل عليها في مختبراتها والتي تعتزم تضمينها في هواتفها الذكية القادمة. أما وقد قلنا ذلك، فقد نشرت شركة Vivo الآن إثنين من الإعلانات التشويقية للهاتف Vivo APEX 2020، وهي الإعلانات التشويقية التي تستعرض لنا تصميم الهاتف من الأمام والخلف.
ستحتوي الواجهة الأمامية للهاتف على شاشة بحجم 6.45 إنش ومنحنية الطرفين بنحو 120 درجة. ويُعتقد أن هذه الشاشة ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، في حين ستحتوي على الجيل الثاني من الأزرار الإفتراضية الحساسة للضغط.
وفيما يخص الواجهة الخلفية للهاتف Vivo APEX 2020، فنحن نُلاحظ وجود كاميرتين، واحدة عبارة عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار يُقال بأنها ستوفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×7.5، بينما من المتوقع أن تضم الكاميرا الثانية في الأسفل مستشعرًا بدقة 48 ميغابكسل. وبالنظر إلى موعد الإعلان الرسمي القريب، فيجب أن نرى المزيد من الإعلانات التشويقة في الأيام المقبلة.
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